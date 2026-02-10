know your vote: Understanding your constituency ahead of the 2026 elections

Author: Wol Mapal | Published: 7 hours ago
Voters during the 2010 general elections in Sudan. File Photo
The National Election Commission on December 31, 2025, finally released the 102 national constituencies for the December 2026 parliamentary race.
The constituencies, geographical descriptions, and constituency residential units were released after parties to the 2018 agreement agreed to postpone a number of pre-election activities, including the population census and constitution-making, which will now take place after the elections.
The parties also directed the National Election Commission to use the 2010 General Elections boundaries for the upcoming December 2026 elections.
Below are the 102 constituencies, listed by state:
Central Equatoria State – 14 Constituencies
- Juba Town Constituency No. 1 – Juba Town residential areas
- Juba East Constituency No. 2 – Juba East residential areas
- Juba West Constituency No. 3 – Juba West residential areas
- Juba North Constituency No. 4 – Juba North residential areas
- Terekeka Constituency No. 5 – All payams of Terekeka
- Yei River Constituency No. 6 – Yei Town and surrounding payams
- Kajo-Keji Constituency No. 7 – All payams of Kajo-Keji
- Lobonok Constituency No. 8 – Lobonok payams
- Lainya North Constituency No. 9 – Lainya North payams
- Lainya South Constituency No. 10 – Lainya South payams
- Morobo East Constituency No. 11 – Morobo East payams
- Morobo West Constituency No. 12 – Morobo West payams
- Morobo Constituency No. 13 – Gulumi, Kimba, Lujulo, Wudabi & Panyume
- Lainya Constituency No. 14 – Kenyi, Mukaya, Kupera & Wuii
Eastern Equatoria State – 11 Constituencies
- Torit Constituency No. 1 – Torit, Hiyala, Ifwotu & Himodoge
- Lafon Constituency No. 2 – Burgilo, Kurumi, Marguna & Pachidi
- Lopa Constituency No. 3 – Arihilo, Imehejek, Lohutok & Longiro
- Kapoeta North Constituency No. 4 – Chumakori, Karukomuge, Lomeyen, Mosingo, Najie & Paringa
- Kapoeta East I Constituency No. 5 – Katodori, Kauto & Lotimor
- Kapoeta East II Constituency No. 6 – Jie, Mogos, Narus, Natinga & Lohuro
- Kapoeta South Constituency No. 7 – Kapoeta Town, Longeleya, Machi I, Machi II & Riwoto
- Budi Constituency No. 8 – Kimotong, Komari, Loriyok, Lotuke, Loudo, Nagishot & Naoak
- Ikotos Constituency No. 9 – Haitire, Ikotos, Imotong, Lomohidang North, Lomohidang South & Losite
- Magwi Constituency No. 10 – Magwi, Pajok & Lobone
- Pageri Constituency No. 11 – Nimule, Mugali & Pageri
Jonglei State & Pibor Administrative Area – 17 Constituencies
Jonglei State – 14 Constituencies
- Old Fangak Constituency No. 1 – All payams of Old Fangak
- Pigi (Khorflus) Constituency No. 2 – All payams of Pigi
- Ayod North Constituency No. 3 – Pagiel, Korwai, Mogok, Ayod & Kuacdeng
- Ayod South Constituency No. 4 – Wau & Paiiek
- Akobo North Constituency No. 5 – Barmach, Buong, Walgak, Diror & Dengjok
- Akobo South Constituency No. 6 – Bilkey, Alali & Nyandit
- Nyirol Constituency No. 7 – All payams of Nyirol
- Uror North Constituency No. 8 – Karam, Motot & Pathai
- Uror South Constituency No. 9 – Puolchuol, Uror, Pieri, Payai & Tiam
- Twic East Constituency No. 10 – All payams of Twic East
- Duk Constituency No. 11 – All payams of Duk
- Bor Athoc Constituency No. 12 – Jalle & Baidit
- Bor South Centre Constituency No. 13 – Bor Town & Makuach
- Bor Gok Constituency No. 14 – Anyidi & Kolnyang
Pibor Administrative Area – 3 Constituencies
- Pochalla Constituency No. 15 – All payams of Pochalla
- Pibor West Constituency No. 16 – Lekuangole & Gumuruk
- Pibor East Constituency No. 17 – Pibor, Vertet, Marow, Buma, Kiziongora & Miwono
Unity State & Ruweng Administrative Area – 7 Constituencies
Unity State – 5 Constituencies
- Rubkona Constituency No. 1 – All payams of Rubkona
- Guit Constituency No. 2 – All payams of Guit
- Mayendit Constituency No. 3 – All payams of Mayendit
- Mayom Constituency No. 4 – All payams of Mayom
- Leer Constituency No. 5 – All payams of Leer
Ruweng Administrative Area – 2 Constituencies
- Pariang Constituency No. 6 – Aliiny, Biu, Jamjang, Nyeel, Pariang, Werthen & Wunkur
- Abiemnon Constituency No. 7 – Abiemnon, Aworpiny, Manioga & Panyang
Lakes State – 8 Constituencies
- Cueibet Constituency No. 1 – Cueibet Town, Mayath, Abiriu, Ngap, Cit Cok, Tiap Tiap, Malou Peec, Pagor & Duony
- Rumbek North Constituency No. 2 – Aloor, Madol, Malueth, Maper, Mayen, Wun-Riang, Malek & Mayom
- Rumbek Centre Constituency No. 3 – Among Piny, Matangai & Rumbek Town
- Wulu Constituency No. 4 – Bargel, Domoloto, Makundi & Wulu
- Rumbek East Constituency No. 5 – Akot, Atiaba, Cuei Cok, Maleng-Agok, Pacong, Paloch, Aduel & Mathian
- Yirol West Constituency No. 6 – Abang, Aluakluak, Anuol, Geng-Geng, Geer, Mapuordit & Yirol Centre
- Yirol East Constituency No. 7 – Adior, Lekakedu, Malek, Pagarau, Tinagau & Yali
- Awerial Constituency No. 8 – Awerial, Abuyung, Bun-agok, Door, Magok, Puluk, Nile, Alel & Mingkaman
Western Equatoria State – 8 Constituencies
- Mundri Town Constituency No. 1 – Amadi, Bangolo, Kotobi & Mundri
- Mvolo Town Constituency No. 2 – Bagori, Bahr El Grindi, Dari, Mvolo, Lessi, Kokori & Yeri
- Maridi Town Constituency No. 3 – Kozi, Landili, Mambe, Maridi & Ngamunde
- Ibba Town Constituency No. 4 – Ibba Centre, Madebe, Manikakara, Maruko & Nabanga
- Yambio Town Constituency No. 5 – Bangasu, Gangura, Lirangu, Nadiangere & Yambio Town
- Nzara Town Constituency No. 6 – Basukangbi, Nzara Centre, Ringasi, Sakure & Sangua
- Ezo Town Constituency No. 7 – Andari, Bagidi, Bariguna, Ezo Centre, Naandi & Yangiri
- Tambura Town Constituency No. 8 – Mupoi, Namutina, Source Yubu & Tambura
Northern Bahr el Ghazal State – 9 Constituencies
- Gokmachar Constituency No. 1 – Malual Centre, Ariath, Malual East, North & West
- Korok Constituency No. 2 – Wath Thok, Mayen Wulem, Mabior Anguei & Malual West
- Abiem East Constituency No. 3 – Madhol, Malual Baai, Makuac Kiir, Mayom Wel & Malith Alek Yai
- Abiem Centre Constituency No. 4 – Wanyjok, Malual Kon, Baac Akuei, Warawar & Wunlang
- Abiem West Constituency No. 5 – Yar-got, Malou Kuac, Wun-ding & Rumakeer
- Aweil South Constituency No. 6 – Malek Alel, Tiar-aliet, Gakrol, Panthou & Aweil
- Aweil Town Constituency No. 7 – Central Market, New Site, Naivasha, Hai-toc, Salam & Mathiangdit
- Cimel & Gomjuer Constituency No. 8 – Udhum, Maduany, Mariam, Gomjuer, Wat Wil & Nyamlel
- Ayat & Majak Constituency No. 9 – Majak-baai, Marial-baai, Akuany Kuac, Nyinbuoli & Majook Dengdit
Western Bahr el Ghazal State – 4 Constituencies
- Raja Centre Constituency No. 1 – Raja County, Bagari, Bessellia & Kpaile
- Wau South Payam Constituency No. 2 – Wau South, Roc Roc, Dong & Kuajena
- Marial Bai Payam Constituency No. 3 – Marial Bai, Wan Bai, Udici & Kangi
- Wau North Payam Constituency No. 4 – Wau North, Marial Ajith & Bar Yar
Warrap State – 12 Constituencies
- Abyei & Twic Constituency No. 1 – Ameth, Agok, Alel, Rumameer, Mijak, Abyei, Aweng & Turalei
- Twic Constituency No. 2 – Aweng & Turalei
- Twic Constituency No. 3 – Akoc & Pan-Nyok
- Twic Constituency No. 4 – Turalei & Wunrok
- Gogrial West Constituency No. 5 – Akon North, Akon South, Alek West & part of Alek North
- Gogrial West Constituency No. 6 – Aleth North, Aleth South & Riau
- Gogrial West & East Constituency No. 7 – Kuac North, Kuac South & Nyang
- Gogrial East Constituency No. 8 – Pathuon East, Pathuon, Toch East, Toch West & Toch North
- Tonj North Constituency No. 9 – Awuul, Man-Loor, Pagol, Kirik & Warrap
- Tonj North Constituency No. 10 – Akop, Marial-lou, Rual-bet, Aliek & Alabek
- Tonj East Constituency No. 11 – All payams of Tonj East
- Tonj South Constituency No. 12 – Tonj Town, Malual Muok & Agugo
Upper Nile State – 12 Constituencies
- Malakal Ogot Constituency No. 1 – Ogot, Northern Malakal, Lelo, Eastern & Central Malakal
- South Malakal–Panyikang Constituency No. 2 – Anakdiar, Panyidway, Dhothem, Pakang, Panyikang, Tonga & South Malakal
- Renk–Geiger Constituency No. 3 – Geiger, North Renk & South Renk
- Maban Constituency No. 4 – Jelhak, Chamedii, Banashowa, Bouny, Jirkuata, Jinmakda & Khor El Amer
- Nasir–Dingkar Constituency No. 5 – Nasir, Dingkar & Roam
- Kiechkuon–Mading Constituency No. 6 – Kiechkuon & Mading
- Kuereng-ke Constituency No. 7 – Kuereng-ke & Jikmir
- Malut & Baliet Constituency No. 8 – Melut, Panamdit, Goldora, Abwong, Akoka & Wunthow
- Fashoda & Manyo Constituency No. 9 – Kodok, Kaka, Athidhwoi, Detwok, Wadakona & Lui
- Maiwut Constituency No. 10 – Jekou, Jetome, Kijiel, Maiwut, Oleng & Pagak
- Ulang Constituency No. 11 – Doma, Kur-muot, Yomding & Ulang
- Longuchuk Constituency No. 12 – Dajo, Guelguk, Longuchuk, Malual, Pamach & Wudiet